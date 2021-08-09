Глава Минприроды РФ возглавит штаб проекта "Чистая Арктика"

ДУДИНКА /Красноярский край/, 9 августа. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов согласился возглавить штаб проекта "Чистая Арктика", ознакомившись с первыми результатами работы добровольцев, которые очищают берега Енисея от металлолома.

"Да, мы с ребятами разговаривали. Здесь нет понятия командира, если в душе есть желание, то каждый на своем месте это делает: кто-то с должностью министра, кто-то с другой должностью. Здесь общая командная работа", - сказал Козлов в понедельник журналистам, отвечая на вопрос, согласился ли он возглавить штаб.

По словам руководителя проектного офиса "Чистой Арктики" Андрея Нагибина, министра пригласили возглавить федеральный штаб, поскольку помощь Минприроды необходима для упрощения сбора металлолома. "Мы очень рассчитываем, что предприятия, которые работают в Арктике, будут экологически ответственными. Мы очень надеемся на их помощь", - сказал Нагибин журналистам.

Министр пообщался с 30 добровольцами, которые приехали из 13 регионов страны и очищают берега двух ручьев, впадающих в Енисей. Они уже имеют опыт работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Некоторые из них в прошлом году участвовали в ликвидации последствий аварии на реке Амбарная. Работы в Красноярском крае продлятся до 15 августа. За это время к волонтерам из других регионов также присоединятся корпоративные волонтеры ("Комбинат Добра", "Пора") и местные жители.

В сентябре следующая группа добровольцев высадится на реке Щучья в Красноярском крае, где также были выявлены значительные загрязнения, появилась свалка брошенной техники. В рамках выезда команды, сформированной "Молодежкой ОНФ", запланировано осуществление мониторинга бесхозных автомобилей, составление таблицы с координатами места нахождения и номерами двигателей для дальнейшей передачи данных в уполномоченные органы. Еще одной точкой уборки станет озеро Долгое.

С 5 августа в Ямало-Ненецком автономном округе работает еще одна группа добровольцев "Чистой Арктики": 25 ребят со всей страны должны очистить побережье Карского моря от тонн накопившегося мусора. Экспедиция продлится две недели, за это время волонтерам предстоит убрать порядка 14 тонн металла, кубометры пластика и древесины с побережья поселка Харасавэй.

О проекте

Идея "Чистой Арктики", направленной на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.