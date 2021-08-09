Один из главных национальных праздников на Алтае перенесли на 2022 год

ТАСС, 9 августа. Один из главных национальных праздников в Республике Алтай, Эл-Ойын (переводится как "всенародные игры, всенародный праздник"), празднование которого было отложено ранее с возможностью проведения в августе, перенесен на 2022 год. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь правительства и главы региона Михаил Максимов.

Эл-Ойын - национальный праздник алтайского народа, проводимый раз в два года (по четным годам). Праздник проводят в целях сохранения традиций, обычаев алтайского народа, развития народного творчества.

"Проведение межрегионального праздника алтайского народа Эл-Ойын переносится на 2022 год. Такое решение принято на заседании оперативного штаба в связи с тем, что подготовка к празднику, включая массовые репетиции, может спровоцировать ухудшение эпидобстановки. Ситуация с заболеваемостью пока остается нестабильной", - сказал Максимов.

По его словам, в регионе с начала пандемии лабораторно подтверждено 19 887 случаев заболевания. Только за сутки в регионе выявлено более 40 случаев заражения коронавирусом.

Ранее праздник, который должен был состояться в 2020 году, был перенесен на 16-19 июля 2021 года из-за пандемии. В июле праздник также было решено не проводить, рассматривалась возможность переноса празднований на август.

О празднике Эл-Ойын

Эл-Ойын продолжается три дня. За это время на различных площадках, обустроенных в долине, проходят многочисленные спортивные и культурные мероприятия. Спортивная часть праздника включает в себя традиционные национальные виды спорта: борьбу куреш, набивание жестка, стрельбу из лука, поднятие камня, конные скачки. В культурной программе праздника - выступления сказителей народного эпоса и мастеров горлового пения, смотр национальных костюмов, выставка изделий народных промыслов.