Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,99

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник вновь опустился ниже единицы и составил 0,99. В Москве показатель упал до 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Только в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу - в Ростовской области, где он равен 1,06.

В Санкт-Петербурге, Иркутской, Нижегородской, Самарской и Свердловской областях коэффициент составил ровно 1. В Подмосковье и Воронежской области он равен 0,99, а в Красноярском крае - 0,97.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.