Безопасность во время Восточного экономического форума обеспечат более 4 тыс. силовиков

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Обеспечение безопасности на острове Русском и во Владивостоке во время проведения там Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября потребует работы более 4 тыс. сотрудников силовых структур, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"В преддверии шестого Восточного экономического форума в Приморье усиливают меры безопасности и вводят ряд ограничений. По информации правоохранительных органов Приморья, для охраны общественного порядка в период ВЭФ задействуют более 4 тысяч сотрудников. В августе в крае пройдут антитеррористические командно-штабные учения, тренировки на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, в период проведения мероприятий форума введут некоторые ограничения. В частности, с 1 по 4 сентября будет введен запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком, за исключением судов безопасности, самолетов центрального расписания и доставляющих участников ВЭФ. В этот же период запрещается плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис и Новик.

С 30 августа до 4 сентября будет запрещено перевозить по территории Владивостока опасные грузы, а до 9 сентября - проводить дорожные и земляные работы, гидравлические испытания коммуникаций. Ряд ограничений коснутся использования транспорта на дорогах острова Русского. Также планируется перенос начала охотничьего сезона.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать 2-7 сентября.