Чубайс выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Королева

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правозащитник Сергей Ковалев всю жизнь боролся за право на свободу и защищал справедливость, считает специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Сергей Ковалев, правозащитник, советский диссидент, бывший председатель Комиссии по правам человека при президенте РФ и первый уполномоченный по правам человека РФ умер 9 августа на 92-м году жизни.

"В самом начале своей научной карьеры Сергей Ковалев выступал против лысенковщины. И всю жизнь боролся с "мертвечиной", которая пронизывала все сферы общества. Ему, биологу, специалисту по нейронным связям, было категорически невозможно принять мракобесие, смириться с ним. Не просто поиск истины - деятельная борьба за свободу, за право на свободу, защита справедливости стали знаменем, под которое он встал и никогда от него не отрекался", - написал он в Facebook.

Чубайс назвал Ковалева не только бескомпромиссным и последовательным в своих убеждениях человеком, но и "совершенно особенным".

"Знаете, уже в постсоветское время он приехал в зону "Пермь-36", где ему довелось когда-то отбывать заключение и столкнулся там с бывшим надзирателем. И все вокруг замерли в ожидании шумного скандала. Они узнали друг друга. И Сергей Адамович просто протянул ему руку для приветствия. В музее, где один был самым почетным гостем, а другой - сторожем, в дни, когда наступили другие времена, Ковалев всем показал, что такое великодушие и способность сочувствовать другим жертвам, пусть они и были по ту сторону колючей проволоки. Он никогда не воевал с людьми. Он боролся за них", - добавил Чубайс.

Он отметил, что никто не рискнет назвать жизнь Сергея Ковалева легкой. "Но, думаю, она была счастливой - настолько, насколько может быть счастлив человек, всю свою жизнь следовавший своим убеждениям, тому, во что он верил, чему отдавал все свои силы. Искренне соболезную близким Сергея Адамовича, его друзьям и единомышленникам. Светлая память", - написал спецпредставитель президента РФ.