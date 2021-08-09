План по вакцинации от коронавируса в Бурятии выполнен более чем наполовину

ТАСС, 9 августа. Больше половины жителей Бурятии, которые подлежат вакцинации от новой коронавирусной инфекции, получили прививку, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"В Бурятии прививку от коронавируса получили больше половины подлежащих вакцинации. По состоянию на утро 9 августа план по экстренной вакцинации вторым компонентом выполнен на 52% - это 224 444 человека при плане - 431 580 человек", - сообщил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что первым компонентом привились 63% от планируемого количества людей или 272 093 жителя Бурятии. Всего в республику поступило 305 152 комплекта для вакцинации. Записаться на осмотр врача и прививку, а также узнать, где находится ближайший пункт вакцинации от коронавируса жители региона могут через поликлинические call-центры.

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 08:00 (03:00 мск) 9 августа, зарегистрировано 54 034 (+137) больных COVID-2019. Всего выздоровел 48 061 (+21) человек. Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 947 коек, занятость коечного фонда составляет 77,9%.