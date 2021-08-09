Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости COVID-19 в городе Светлом под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Региональное управление Роспотребнадзора по Калининградской области указало на необходимость дополнительных мер для стабилизации ситуации с заболеваемостью новым коронавирусом в Светловском городском округе области. На фоне стабилизации ситуации в целом по региону в городском округе показатель заболеваемости в конце июля превысил средний по области почти в два раза, сообщается в понедельник на официальном сайте управления.

"Показатель заболеваемости COVID-19 в Светловском городском округе на 29-й календарной неделе (19-25 июля) составил 304 на 100 тыс. населения (средний показатель заболеваемости по Калининградской области - 160). Относительной стабилизации эпидемического процесса, наблюдаемой в целом в регионе, в округе не отмечается. Недельный уровень заболеваемости на протяжении пяти недель превышает среднеобластной, в структуре заболеваемости преобладает работающее население", - говорится в сообщении.

По инициативе Роспотребнадзора ситуацию в городском округе обсудили на совместном совещании представители Минздрава области, районных властей, УМВД, прокуратуры, бизнеса. Роспотребнадзор предложил усилить контроль за соблюдением ограничительным мер в связи с распространением инфекции.

Главный санитарный врач области Елена Бабура отметила необходимость вакцинации жителей. "В случае регистрации заболевания на предприятии от работы отстраняются непривитые. С учетом широкого распространения вируса и увеличения его контагиозности возможна ситуация, когда работа предприятия может быть полностью приостановлена. Это позволит сдержать эпидпроцесс, но повлияет на экономику. Поэтому только вакцинация - единственная мера, позволяющая справиться с инфекцией, поможет в этой ситуации сохранить не только здоровье человека, но и экономическую стабильность предприятия", - приводятся ее слова в сообщении.

Обязательная вакцинация

В области 23 июня объявлено об обязательной вакцинации в срок до 30 августа 60% работников торговли, общественного питания, гостиниц, хостелов, гостевых домов, пансионатов, кемпингов, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. В перечень внесены также работники транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, многофункциональных центров, музеев, выставочных залов, библиотек, организаторов экскурсионной деятельности, работников, связанных с проведением с досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, кинотеатров, концертных залов.

При этом руководителям организаций в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания предписывается организовать прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции не менее 60% от общей численности работников до 20 августа текущего года.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, на 5 августа полный курс вакцинации от нового коронавируса в области прошли 192 018 человек, что составляет 23,6% от взрослого населения области и 39,2% от запланированного к вакцинации взрослого населения области.