МИД Литвы: согласившимся вернуться на родину мигрантам выплатят до €2 тыс.

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Белоруссию и согласившиеся вернуться домой, могут претендовать на получение от литовских властей и по линии международных организаций денежных выплат в размере до 2 тыс. евро. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в МВД балтийской республики.

"Перед посадкой в самолет в аэропорту этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере €300 по линии министерства", - отметили в ведомстве. Согласно установленной процедуре, нелегал о желании вернуться на родину и просьбе получить выплату информирует Департамент миграции при МВД Литвы или Службу охраны границы при МВД Литвы. Билет на самолет приобретается за счет литовских властей.

Вторая часть денежных компенсаций проходит по линии Международной организации по миграции. Это единовременная выплата в размере €200 и €1,5 тыс. на реинтеграцию в стране, откуда мигрант выехал. Это могут быть компенсации за аренду жилья, обучение профессии, финансовая поддержка начинаний в сфере предпринимательства. Средства по линии Международной организации по миграции наличными не выдаются.

Предлагаемые выплаты значительно меньше, чем суммы, которые нелегалы платили организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в €10 тыс. и дороже.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.