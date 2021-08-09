В Забайкалье возобновили приостановленную из-за пандемии диспансеризацию

ЧИТА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края с понедельника возобновило диспансеризацию, которая была приостановлена с конца июня из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В медицинских организациях стартует работа по диспансеризации населения, которая включает профилактические медицинские осмотры, базовую диспансеризацию, а также углубленную диспансеризацию для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Всем медицинским организациям были даны четкие указания о соблюдении качества оказания услуг, темпов и охвата населения. Главная задача - доступность услуги, четкая маршрутизация и навигация пациентов", - приводятся в сообщении слова и. о. министра здравоохранения Забайкальского края Оксаны Немакиной.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с середины июня, несколько недель врачи ежедневно регистрировали более 300 случаев заражения. В конце июля заболеваемость начала снижаться. По оперативным данным, в крае всего зарегистрировано 59 008 случаев заражения, в том числе 2 258 - за последние сутки. Выписаны 52 265 человек, 1 228 пациентов умерли.

С февраля ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 283 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено вакцинировать не менее 60% взрослого населения, это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.