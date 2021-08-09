В сельских школах Ставрополья 1 сентября откроют 54 центра "Точка роста"

ТАСС, 9 августа. Более 50 центров естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста" начнут работать в новом учебном году на базе сельских школ в Ставропольском крае. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы правительства региона.

"В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на базе сельских школ Ставропольского края 1 сентября 2021 года планируется открыть 54 центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" в 26 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет о своего рода цифровых лабораториях по химии, физике, биологии и экологии. В центрах завершается ремонт, идет закупка необходимых учебных материалов и оборудования. В дальнейшем его можно будет использовать не только для занятий на уроках, но и для организации кружков. Как сказано в сообщении, в 2021-2023 годах в регионе планируется открыть 161 "Точку роста": по 54 в ближайшие два года и 53 - в 2023 году.

"Точки роста" стали очень популярны и востребованы среди ставропольских школьников. В крае уже открыто 112 центров цифрового и гуманитарного профилей, где обучается более 40 тысяч детей. В сентябре появятся новые "Точки роста", которые изменят свою направленность. Теперь она станет естественнонаучной. Таким образом, на Ставрополье создается сеть школ, в которых возможна реализация разноплановых образовательных программ", - рассказала начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края Ольга Чубова, слова которой приводит пресс-служба.