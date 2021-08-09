Суд обязал провести водоснабжение в удаленные села Сочи, где подают лишь техническую воду

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Адлерский районный суд Сочи по иску прокурора обязал городскую администрацию включить удаленные села курорта в программу развития инфраструктуры и обеспечить их водоснабжением. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

По данным надзорного органа, жители сел Красная Воля и Хлебороб долгое время не обеспечены питьевым водоснабжением. Водоканал поставляет им техническую воду, но она не предназначена для питья. Отсутствие надлежащего водоснабжения нарушает права жителей как потребителей коммунальных услуг.

"По иску прокурора Адлерского района суд обязал администрацию г. Сочи обеспечить проведение и финансирование мероприятий по водоснабжению удаленных сельских поселений", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, администрация должна включить населенные пункты в соответствующую муниципальную программу по развитию инфраструктуры и завершить выполнение мероприятий до 31 декабря 2022 года.

"Реальное исполнение решения суда и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района", - добавили в пресс-службе.