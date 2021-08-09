Детский сад выплатит девочке в ХМАО 500 тыс. рублей компенсации за травму головы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Суд по иску прокурора обязал дошкольное учреждение в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) выплатить 500 тыс. рублей компенсации морального вреда воспитаннице, которая из-за отсутствия контроля со стороны воспитателя получила травму головы, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с дошкольного образовательного учреждения в Мегионе в пользу ребенка компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей. Такую сумму запросил отец пострадавшей девочки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ноябре 2020 года во время прогулки при отсутствии должного контроля со стороны воспитателя четырехлетняя воспитанница детского сада получила травму головы при входе в детский сад. Прокурор города по данному факту внес в адрес заведующей образовательного учреждения представление об устранении нарушений закона, в результате виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.