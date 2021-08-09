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Лукашенко сообщил, что его внучка успешно сдала экзамены в МГУ

По словам президента Белоруссии, политические события в республике в 2020 году стимулировали дальнейшее сближение между Минском и Москвой

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его внучка в этом году с отличием сдала экзамены в Московский государственный университет. Он заявил об этом в понедельник в "Большом разговоре с президентом" с участием около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Встреча во Дворце независимости, приуроченная к годовщине президентских выборов в республике, транслируется по телевидению и в интернете.

Лукашенко сказал, что политические события в Минске в прошлом году стимулировали дальнейшее сближение между Белоруссией и Россией. "Слава Богу, эти события подтолкнули к тому, что мы стали больше обучаться в вузах. Даже моя внучка в этом году блестяще сдала экзамены в Московский университет", - сказал Лукашенко.

"Давайте будем общаться, давайте будем дружить, не просто дружить, а жить, как единый народ", - добавил президент Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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