Лукашенко сообщил, что его внучка успешно сдала экзамены в МГУ

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его внучка в этом году с отличием сдала экзамены в Московский государственный университет. Он заявил об этом в понедельник в "Большом разговоре с президентом" с участием около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Встреча во Дворце независимости, приуроченная к годовщине президентских выборов в республике, транслируется по телевидению и в интернете.

Лукашенко сказал, что политические события в Минске в прошлом году стимулировали дальнейшее сближение между Белоруссией и Россией. "Слава Богу, эти события подтолкнули к тому, что мы стали больше обучаться в вузах. Даже моя внучка в этом году блестяще сдала экзамены в Московский университет", - сказал Лукашенко.

"Давайте будем общаться, давайте будем дружить, не просто дружить, а жить, как единый народ", - добавил президент Белоруссии.