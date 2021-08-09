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Пандемия COVID-19

В Московском современном художественном театре рассказали о состоянии худрука Стеклова

Его состояние стабилизировалось, врачи прогнозируют скорую выписку, заявил директор МСХТ Руслан Банковский

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Состояние художественного руководителя Московского современного художественного театра (МСХТ), народного артиста РФ Владимира Стеклова, госпитализированного с коронавирусом, стабилизировалось, врачи прогнозируют скорую выписку. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор МСХТ Руслан Банковский.

"Состояние стабилизировалось, он чувствует себя хорошо. Врачи надеются на скорейшую выписку", - сказал собеседник агентства.

Стеклов был госпитализирован 28 июля в состоянии средней тяжести.

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