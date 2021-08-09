Власти Севастополя заявили, что в городе упали темпы вакцинации

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Севастополе снизились, при этом вырос процент тех, кто не приходит за вторым компонентом препарата, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании городского правительства.

В конце прошлой недели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Севастополь вошел в число регионов, которые вызывают наибольшую тревогу по числу заболевших коронавирусом. Губернатор ранее отмечал, что ситуация с коронавирусом в Севастополе сейчас тяжелее, чем в пиковый период минувшей зимой, число заражений растет - в субботу впервые за все время пандемии зафиксировано более 200 случаев за сутки.

"Я смотрю, динамика [вакцинации от коронавируса] совсем упала. <…> Я посмотрел статистику: увеличилось число тех, кто не приходит за вторым компонентом. Было 1%, сейчас выросло до 5% доля тех, кто не приходит за вторым компонентом. Это не погрешность, это тенденция нехорошая", - сказал Развожаев.

Глава городского департамента здравоохранения Виталий Денисов подтвердил, что темпы вакцинации минимальные. При этом на совещании число получающих прививку в день не огласили. Согласно последней информации, опубликованной на сайте правительства, за 5 августа первый компонент вакцины получили 665 человек, оба компонента - 1 371 человек, за 4 августа - 557 и 1 251 человек соответственно.

За все время первый компонент вакцины получили около 122 тыс. человек, оба компонента - 106 тыс. При этом почти 40% привитых - лица 65 лет и старше. Всего в городе работают 26 пунктов вакцинации, в запасе 19 тыс. комплектов вакцины, чего хватает для удовлетворения потребностей города. По официальным данным, в городе проживают около 500 тыс. человек, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что за неделю заразились коронавирусом 1 356 человек, неделей ранее - 1 169 человек, то есть на 16% меньше. Свободны 11% коек из 971. Он уточнил, что при этом снижается число больных с коронавирусом в стационарах, но высоким остается число госпитализированных детей с уже подтвержденным коронавирусом и подозрением на него - 92 ребенка сейчас находятся в инфекционной больнице.