В Госдуме предложили запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предлагают рассмотреть введение запрета на въезд в Россию за нападения на русскоговорящих жителей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нападение на продавщицу в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.

"Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер добавил, что на Совете Думы в понедельник было решено подготовить обращение на имя председателя парламента Киргизии Жогорку Кенеша с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.

"Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны", - добавил Володин.

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Члены комиссии СПЧ выразили серьезную озабоченность случаем нападения на продавщицу в Бишкеке и историей мальчика из русской семьи, "которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере".