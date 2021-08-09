Садовничий предложил подумать о проведении в 2023 году Всероссийского съезда математиков

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 августа. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий на открытии проходящей в парке науки и искусства "Сириус" конференции международных математических центров мирового уровня предложил провести в 2023 году Всероссийский съезд математиков.

"Предлагаем проводить такую математическую конференцию один раз в два года. Может быть, одна из них примет статус Всероссийского съезда математиков. Давайте подумаем о 2023 годе", - сказал ректор МГУ.

Он выразил надежду, что проходящая в "Сириусе" конференция послужит началом для традиционных встреч математического сообщества.

В рамках реализации национального проекта "Наука" в России созданы четыре математические центры мирового уровня. Победителями соответствующего конкурсного отбора стали четыре проекта: Математический институт им. В. А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирск).

В феврале на заседании Совета по науке и образованию ректор МГУ предложил провести в 2021 году конференцию участников российских математических центров мирового уровня.

Конференция пройдет 9 - 13 августа в Парке науки и искусства "Сириус". Программа включает себя 15 пленарных докладов, а также работу 15 секций по различным областям математики.