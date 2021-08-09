Кузнецова предложила распространять опыт создания социальных гостиниц в регионах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила распространять в регионах опыт создания специализированных гостиниц для внебольничного проживания детей. Об этом она заявила в понедельник во время посещения социальной гостиницы для онкобольных детей "Добрый дом".

Генеральный директор благотворительного фонда "Добрый дом" Юлия Ромейко сообщила, что отсутствие у социальной гостиницы необходимого юридического статуса является значимой проблемой. "Из-за этого проживающие в "Добром доме" не могут прикрепиться к поликлинике, проходить необходимые обследования", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

"Мы направим запрос. Вместе с профильными ведомствами, уверена, найдем выход из сложившейся ситуации. Когда это произойдет, используя накопленный опыт, можно подготовить типовое решение для открытия социальных гостиниц в регионах России - особенно там, где работают федеральные клиники", - сказала Кузнецова.

Уполномоченный отметила, что "Добрый дом" стал первым и единственным проектом социальной гостиницы в России, поэтому "готового решения возникающих вопросов нет, но его обязательно нужно найти и в части оказания медицинской помощи взрослым и детям, и по линии социальной защиты". "Такие государственно значимые проекты не должны выносить на своих плечах только благотворительные фонды. Социальные гостиницы нужно не просто поддерживать, но брать под государственное крыло", - добавила она.

Социальная гостиница "Добрый дом" была открыта в 2020 году при содействии аппарата детского омбудсмена совместно с некоммерческими общественными организациями благодаря поддержке мэрии Москвы.