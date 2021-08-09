Площадь пожаров в Амурской области за четыре года снизилась почти в 30 раз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Амурской области с 2018 года снизилась почти в 30 раз - с 2,2 млн га до 80 тыс. га. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале в понедельник.

"Много споров вызвал мой отчет о площади лесных пожаров в Амурской области. Но мало кто вспомнил, какая территория горела до этого, <…> лучше всего о результативности скажут цифры: 2018 год - 2 млн 286 тыс. га, 2019 год - 271 тыс. га, 2020 год - 172 тыс. га, 2021 год - 80 тыс. га", - говорится в сообщении.

Причинами снижения площадей, охваченных пожарами, глава региона называет решение об отмене весенних отжигов травы и установку системы раннего обнаружения пожаров.

"С переносом отжига на осень у нас сократилась площадь горения в несколько раз, для меня это показатель, что мера действенна. Свою эффективность дала установленная система раннего обнаружения пожаров: мы ставим видеокамеры на мачтах сотовой связи, увеличиваем количество стационарных радиостанций для связи воздушных бортов с авиаотделениями и наземными группами, участвующими в тушении лесных пожаров", - написал Орлов.

Он отметил, что благодаря системе космического мониторинга "НИЦ-Планета" информацию о возникших термических аномалиях специалисты начали получать в течение 10 минут, тогда как ранее это время равнялось восьми часам. Кроме того, на результат влияет патрулирование, наращивание техники и специалистов, задействованных в работе.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности.