Клишас: с рецидивом надо бороться не ужесточением УДО, а правильной работой с осужденными

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Государство планирует решать проблему рецидивной преступности не за счет ужесточения процедуры условно-досрочного освобождения, а путем кропотливой работы с осужденными. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя предложения изменить правила УДО, прозвучавшие в соцсетях после убийства в Хакасии семьи из пяти человек.

"В настоящее время концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года предусматривается создание и развитие системы пробации, то есть содействия в социализации и присмотре при освобождении осужденного. Таким образом, государство предлагает решать проблему рецидивной преступности не путем ужесточения чего-либо, а путем кропотливой работы с осужденным", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что "действующая процедура УДО достаточно серьезная". "Освободиться по УДО после совершения убийства можно только после отбытия двух третей срока наказания, кроме того, сама процедура предусматривает три стадии контроля", - пояснил Клишас.

Он отметил, что ходатайство о применении УДО рассматривает суд, который и решает, можно ли освобождать осужденного досрочно, это решение суд принимает на основании ходатайства осужденного или адвоката. Также решение принимается на основании характеристики исправительного учреждения, в которой должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, об отношении к совершенному деянию, а также о целесообразности УДО.

"И, наконец, третьим контролирующим лицом является прокурор, участие которого в рассмотрении судом материалов об УДО является одним из условий, обеспечивающих вынесение обоснованного постановления об УДО", - отметил глава комитета СФ.

Он назвал случившееся в Хакасии трагедией и выразил соболезнования родственникам и знакомым погибших.

Об убийстве

В частном доме в селе Джирим Ширинского района 5 августа были обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга с колото-резаными ранениями. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Местные жители и участковый задержали Федора Панова, который дал признательные показания, суд арестовал его на два месяца.

Обвиняемый почти 17 лет назад убил в селе Джирим женщину и ее дочь, за что был осужден. По данным правоохранительных органов, мужчина отбывал наказание в исправительной колонии в Туве. В полиции Хакасии сообщили, что после освобождения из колонии под административным надзором в регионе он не состоял. Позднее стало известно, что мужчина должен был находиться под надзором в Омске. В ГУ МВД по Омской области ТАСС сообщили, что он ввел правоохранительные органы в заблуждение, полицейские инициировали его розыск.