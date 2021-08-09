ФРГ пожертвовала обещанные 30 млн доз вакцины от ковида развивающимся странам

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Германия пожертвовала обещанные 30 млн доз вакцины от коронавируса развивающимся странам для преодоления пандемии. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Как вы знаете, Германия на Глобальном саммите по здравоохранению 21 мая объявила о том, что предоставит до конца года как минимум 30 млн доз вакцины, прежде всего развивающимся странам", - напомнила она. "Германия передала эти дозы по большей части через инициативу COVAX", - сообщила Деммер. По ее словам, речь идет о препарате от компании AstraZeneca, который теперь поступит в такие страны, как Афганистан, Судан, Таджикистан, Узбекистан и Эфиопия.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.