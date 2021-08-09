Электронные рецепты на лекарства планируют внедрить в Калужской области в 2021 году

ТАСС, 9 августа. Власти Калужской области планируют до конца 2021 года внедрить систему выдачи электронных рецептов на лекарства. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на заседании облправительства, где обсуждалась стратегия цифровой трансформации отраслей экономики региона.

"Значительное количество средств выделяется на то, чтобы создать современную среду работы для врачей, предоставить новые возможности и сервисы для оказания помощи населению. Я рассчитываю, что один из таких проектов - выдача электронного рецепта - на территории области будет реализован уже в этом году", - приводит пресс-служба облправительства слова Шапши.

Эта тема обсуждалась на заседании правительства региона, на котором была презентована стратегия цифровой трансформации отраслей экономики Калужской области. В нее включены шесть обязательных отраслей - здравоохранение, образование, транспорт и логистика, городская среда, государственное управление и социальная сфера, а также пять дополнительных - спорт, туризм, промышленность, экология и природопользование. "Цифровизация указанных отраслей позволит сэкономить время на получение госуслуг и сервисов, повысить скорость решения проблем жителей области, упростить процедуру ведения бизнеса и минимизировать издержки", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что правительство региона утвердит разработанную стратегию до 1 сентября, добавили в пресс-службе.

Минэкономразвития РФ в конце июня предложило провести в России эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств (за исключением наркотических, сильнодействующих и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%). Экспериментальный правовой режим по дистанционной продаже рецептурных лекарств в ряде регионов предложила установить онлайн-площадка Ozon. В пояснительной записке к проекту говорится, что законопроект позволит повысить как физическую, так и экономическую (за счет усиления конкуренции) доступность рецептурных лекарственных препаратов для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц в условиях пандемии.