В Финляндии началась вакцинация детей старше 12 лет

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Финляндии начали в понедельник вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет. Привиться они могут и без согласия законных представителей, сообщает агентство TT .

Как на это смотрят ученые, власти и родители

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Как ранее сообщило министерство социальных дел и здравоохранения страны, для иммунизации будут использоваться вакцины компаний Pfizer и Moderna, которые одобрены в стране для лиц старше 12 лет. Вакцинация может проводиться в школах. Дети самостоятельно могут принять решение о вакцинации без согласия законных представителей.

"Несовершеннолетний может сам принять решение о прививке при условии, что специалист в области здравоохранения, который вводит препарат, сделает вывод, что несовершеннолетний может принять решение о вакцинации с учетом его возраста и уровня развития", - пояснило министерство в пресс-релизе.

До настоящего времени вакцинировать детей рекомендовали только в случае их принадлежности к группе риска и только препаратом Pfizer.

Рост количества заболевших в Финляндии начался в июле после спада в мае-июне. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 112 тыс.