Адвокат просит ГП проверить книгу Киры Ярмыш на пропаганду наркотиков и гомосексуализма

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией, адвокат Виталий Бородин просит Генпрокуратуру проверить книгу пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш на пропаганду наркотиков и гомосексуализма.

"Прошу вас проверить книгу автора Киры Ярмыш "Невероятные происшествия в женской камере №3" на состав преступления, подпадающий под статью 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), статью 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и статью 110.2 УК РФ (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства)", - говорится в письме Бородина генпрокурору РФ Игорю Краснову, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению адвоката, в книге присутствует "описание лесбийских постельных сцен, инструкция по курению гашиша, сцены, описывающие самоубийство как способ решения проблем".

В настоящее время Кира Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на незаконной акции в Москве.

Ранее после запроса Бородина нежелательной организацией признали издание "Проект", а девять его сотрудников и три сотрудника "Открытых медиа" были признаны иноагентами. На прошлой неделе он также просил Генпрокуратуру проверить источники финансирования организаций "Мастерская блогеров" и "Школа местного самоуправления", которые он считает проектами Михаила Ходорковского.