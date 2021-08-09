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Синоптики предупредили о 42-градусной жаре в Астраханской области

В связи с этим спасатели рекомендуют избегать нахождения на солнце

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Синоптики Астраханского ЦГМС прогнозируют жару до 42 градусов в Астраханской области с 11 по 14 августа, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По данным Астраханского ЦГМС, в период с 11 по 14 августа на территории Астраханской области ожидается сильная жара - плюс 40-42 градуса", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели рекомендуют избегать нахождения на солнце, носить светлую воздухопроницаемую одежду, головной убор, чаще находиться в тени.

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