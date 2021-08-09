ВЦИОМ: две трети опрошенных считают, что влияние России в мире основано на военной мощи

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Две трети (67%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что влияние России на международной арене основано на военной мощи. Как следует из результатов опроса, опубликованного на сайте центра в понедельник, россияне также отметили личный авторитет президента страны (47%), спортивные успехи (31%).

"По мнению наших соотечественников, влияние России на международной арене основано на военной мощи (67%), личном авторитете Владимира Путина (47%), спортивных успехах (31%), культурном наследии (30%), а также достижениях в науке и технологиях (23%). За последние три года соотношение ответов на этот вопрос не изменилось", - говорится в сообщении.

Четверть (25%) респондентов высказали мнение, что международный авторитет России больше основан на страхе, 23% - на уважении, 31% верят, что страх и уважение формируют его в равной степени. При этом 14% считают, что Россия не вызывает у других государств ни страха, ни уважения.

Менее половины (42%) опрошенных считают, что за рубежом к России относятся хорошо, почти столько же убеждены, что плохо (39%). По мнению респондентов, с Россией чаще всего ассоциируют медведей (11%), алкоголь (11%), президента Владимира Путина (10%), холод (6%) и гостеприимство (4%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 июля. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.