МакSим 9 августа переведут из реанимации в обычную палату

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Певица МакSим (Марина Максимова) идет на поправку, в понедельник ее переведут из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова.

"И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость, - написала Соколова для поклонников МакSим в Instagram. - Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату".

Менеджер певицы также отметила, что выписка "не за горами", однако врачи пока не называют точные сроки.

"Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление", - подчеркнула она.

По словам Соколовой, МакSим пока будет запрещено петь и совершать перелеты, покой необходим для восстановления легких.

11 июня 38-летняя певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам на своей странице в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 3 августа Соколова сообщила ТАСС, что МакSим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. В тот же день ее сняли с аппарата ИВЛ.