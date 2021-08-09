В Подмосковье 1 сентября откроются 18 новых школ и шесть детских садов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В Московской области с 1 сентября заработают 18 новых школ и шесть детских садов. Об этом сообщила в понедельник на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

"Что касается открытия новых объектов, то у нас в этом году 1 сентября открываются 18 школ и шесть детсадов", - сказала Каклюгина.

Зампред также отметила, что после проведения работ по капитальному ремонту заработают 13 школ на 5,8 тыс. мест и семь детских садов на 1,2 тыс. мест.

Она рассказала, что всего с 1 сентября в регионе будут работать 1 260 школ, 1 353 детских сада, 40 колледжей и пять вузов.

"У нас ежегодный прирост - порядка 20 тыс. [детей] в детсадах, в этом году плюс 18 тысяч. <...> Что касается школ, то у нас ежегодный прирост контингента около 40 тысяч, в этом году 43 тысячи. Мы идем к миллиону, 985 тыс. детей 1 сентября у нас пойдут в школу", - добавила Каклюгина.

По ее словам, в системе образования Московской области работают в общей сложности более 106 тыс. человек, из них большая часть - 60 тыс. - это сотрудники школ.