Отступивший лесной пожар позволил открыть движение по участку дороги "Харбалах" в Якутии

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Движение по участку региональной автодороги "Харбалах" разрешено для всех видов транспорта в Таттинском районе Якутии после отступления лесного пожара. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления автодорог.

"В связи с отступлением лесного пожара в Таттинском улусе (районе - прим. ТАСС) возобновлено движение для всех видов транспорта на участке км 8+000 - км 38+000 автомобильной дороги "Харбалах", - говорится в сообщении.

Согласно принятому управлением приказу, дорожной организации "Таттаавтодор" необходимо произвести демонтаж временных дорожных знаков "Въезд запрещен" и устранить последствия лесного пожара для безопасного и беспрепятственного проезда.

Движение на участке км 15+000 - км 25+000 на автодороге "Харбалах" в Таттинском районе запретили 5 августа из-за лесного пожара. На следующий день протяженность закрытого участка была увеличена в связи с ухудшением ситуации.