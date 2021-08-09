Стаи ворон и чаек с полигона ТКО в Мурманской области будут отгонять при помощи ястребов

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Экотехнопарк компании "Ситиматик", являющейся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в поселке Междуречье Мурманской области начнет использовать ястребов-тетеревятников для отпугивания стай чаек и ворон с территории полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса, сообщил ТАСС заместитель руководителя мурманского филиала АО "Ситиматик" Виталий Измайлов. Патрулированием неба займутся два годовалых ястреба-тетеревятника Минерва и Дарвин.

"Планируется, что ястребы будут отпугивать чаек и ворон на территории экотехнопарка. Борьба с ними техническими средствами оказалась малоэффективна, а отстреливать или травить на полигонах птиц запрещено. Ястребы также не будут вести охоту на стайных птиц, а будут наводить на них ужас в качестве биореппелентов. Перед хищниками чайки и вороны испытывают непреодолимый страх, который заложен в них генетически", - сказал Измайлов.

Представитель экотехнопарка добавил, что для ястребов построят специальные крытые вольеры на территории предприятия, где птицы будут жить постоянно, а ухаживать за ними будут специально обученные сотрудники. "В выходные уже состоялись экспериментальные прогулки по территории экотехнопарка с Минервой и Дарвиным", - отметил Измайлов.

По словам мурманского зооволонтера Натальи Раевской, которая предоставила хищных птиц, Минерву нашли с переломом локтевой кости после нападения ворон, а у Дарвина был диагностирован внутрисуставной перелом плеча. Оба пернатых были вылечены Раевской и полностью оправились от травм, однако самостоятельно выжить в дикой природе уже не смогут. С согласия волонтера было решено использовать их в качестве биорепеллентов.

Первым регионом присутствия АО "Ситиматик", где хищных пернатых стали использовать для отпугивания птичьих стай с мусорного полигона, стал Новочебоксарск. Решением руководства компании практика биорепеллентации теперь распространится на Мурманский, Саратовский и Нижегородский филиалы.