Роспотребнадзор запретил проведение этнофестиваля "Атмановские кулачки" под Тамбовом

ТАМБОВ, 9 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор из-за пандемии запретил проведение этнофестиваля "Атмановские кулачки", внесенного в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, который должен был состояться с 27 по 29 августа в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщил директор некоммерческого партнерства "Атмановские кулачки" Николай Прокофьев.

"Мы получили письмо от Роспотребнадзора, согласно которому нам запретили проведение фестиваля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, фестиваль, который должен был состояться с 27 по 29 августа, находился в высокой степени готовности, в этом году в нем должны были принять участие свыше 10 тыс. человек. "Это уже вторая отмена фестиваля из коронавируса за последние два года. В прошлом году мы самостоятельно отменили фестиваль, поскольку понимали, что вряд ли сможем собрать людей. В этом году мы восстановили все связи, народ у нас уже сидел на чемоданах, конечно, мы рассчитывали, что мероприятие состоится", - сообщил Прокофьев.

"Атмановские кулачки" известны еще с 1648 года, они проводились до конца 1980-х, затем наступил почти 20-летний перерыв. Старинную забаву возродили в 2010 году. По традиции игры приурочены к Успению Пресвятой Богородицы - престольному празднику села Атманов Угол в Тамбовской области, который отмечается 28 августа. Ядром праздника является кулачный бой стенка-на-стенку и курагодное гулянье "боярское колесо".

В 2013 году традиционные игры "Атмановские кулачки" внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ, в 2014 году Федерацией исконных забав и этноспорта России объявлены титульными русскими играми.