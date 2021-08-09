Посольство Египта в РФ заявило о безопасности своих курортов с эпидемической точки зрения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада являются одними из наиболее безопасных в мире с эпидемической точки зрения. Об этом заявил ТАСС в понедельник пресс-атташе посольства Египта в Москве Ахмед Абдель Моэз.

"Мы приняли ряд мер, как на туристических направлениях, так и в Каире и во всех аэропортах. Есть процедуры для немедленного обнаружения [коронавируса] по прибытии, и есть строгие стандарты здравоохранения, которые соблюдаются в отелях и на туристических объектах, <...> а также комплекс строгих мер контроля для обеспечения безопасности и охраны здоровья египетских граждан и туристов", - сказал он.

Дипломат обратил внимание, что Египет, где ежедневно фиксируется не более 50 случаев заражения коронавирусом в день, входит в число стран с самым низким уровнем заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. "ВОЗ классифицирует Египет как одно из наиболее безопасных туристических направлений с точки зрения распространения эпидемии", - отметил он. Моэз добавил, что работники туристической сферы в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде прошли вакцинацию от коронавируса.

Дипломат также напомнил, что россияне, получившие вторую дозу вакцины "Спутник V" не позднее чем за 14 дней до въезда в Египет, не обязаны предоставлять ПЦР-тест.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. 23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа.