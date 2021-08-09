Филиппины планируют вакцинировать около миллиона граждан ежедневно

БАНГКОК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Филиппин планируют прививать около миллиона граждан в день. Об этом в понедельник сообщило Филиппинское агентство новостей со ссылкой на представителя рабочей группы по борьбе с COVID-19 Вивенсио Дизона.

Отмечается, что медики Филиппин смогут делать до 1 млн прививок в день, когда правительство страны получит дополнительные партии вакцин от коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения республики, в августе Филиппины получат 22,7 млн доз вакцин производства компаний Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Вакцины поступят в рамках международного механизма доступа к вакцинам COVAX и закупок правительства.

Филиппинские медики полностью привили 8,5% граждан страны, население которой составляет 109 млн человек. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 10,8% жителей республики.

За последние сутки на Филиппинах вирус выявили у 9 569 человек, умерли 287 жителей. Всего за время пандемии на Филиппинах зафиксировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, 1,5 млн человек выздоровели, 29,1 тыс. скончались.

В стране одобрено использование вакцин производства компаний Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и российского препарата "Спутник V".