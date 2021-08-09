Исследование: жители Казани тратят на аудиокниги больше остальных в России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Жители Казани больше остальных в России тратят денег на покупку аудиокниг и платят за один такой заказ в среднем более 254 рублей, говорится в материалах исследования компании "Литрес", поступивших в ТАСС.

Специалисты изучили спрос на различные форматы литературных произведений на популярном сервисе электронных и аудиокниг ко Всемирному дню книголюбов, который отмечается 9 августа.

"Что касается городов, жители которых тратят больше всего денег на аудиокниги, то на первом месте по средней цене заказа (более 254 рублей) - Казань, следом идут Волгоград и Краснодар. Замыкают пятерку лидеров Новосибирск и Екатеринбург. В топ-10 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Владивосток", - сообщают авторы исследования.

Отмечается, что электронные книги чаще остальных, при средней цене заказа более 193 рублей, приобретают жители Москвы и Санкт-Петербурга, следом идут та же Казань, Новосибирск и Владивосток.

Кроме того, исследование показало, что пик продаж пришелся на весну и лето - в преддверии отпусков, реже - зимой и осенью. Воскресенье также оказался самым популярным днем недели для покупок электронных и аудиокниг среди россиян.

Наибольшим спросом в городах-лидерах оказался бестселлер Джона Кехо в аудиоформате "Подсознание может все!". Причем в самых читающих электронные книги городах России популярными оказались одни и те же произведения. В художественной прозе лидируют: "Просто Маса" Бориса Акунина, "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина и "Тревожные люди" Фредрика Бакмана. Среди классики в лидерах во всех городах роман "Идиот" Федора Достоевского.

Рейтинг жителей городов, которые тратят больше всего денег на цифровые книги, был сформирован на основе данных сервиса "Литрес" за первое полугодие 2021 года по средней цене заказа в упомянутых городах.

Группа компаний "Литрес" владеет сервисами и цифровыми платформами распространения и продажи электронной литературы "Литрес", MyBook, LiveLib, "ЛитРес: Самиздат", "Литрес: Чтец" и "Литрес: Библиотека".