ФМБА опровергло информацию о дефиците в России донорской крови и ее компонентов

"ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и ее компонентов. На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в пять раз", - отметили в ведомстве.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Дефицита донорской крови и ее компонентов в России нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

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Кроме того, на карантинизации сроком четыре месяца находится объем плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности - более 400 тонн. По состоянию на 9 августа отмечается увеличение общего числа доноров крови на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, показатель сопоставим с данными 2019 года. При этом заготовка цельной крови увеличилась на 12%, а плазмы - на 11 %, добавили в ФМБА.

"Заготовка и выдача тромбоцитного концентрата ввиду короткого срока хранения осуществляется непосредственно по заявкам учреждений, однако имеющегося в учреждениях службы крови запаса компонента достаточно для обеспечения двухмесячной потребности страны. Для каждого из учреждений службы крови донорский светофор является дополнительным инструментом мотивации донорского контингента к скорейшему визиту и плановой донации", - пояснили в агентстве.

В ФМБА уточнили, что по данным на 9 августа общий объем свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19, находящийся на хранении в учреждениях службы крови РФ превышает 12 тыс. литров. В 2021 году для клинического использования было выдано 7,7 тонн такой плазмы, еще 9 тонн антиковидной плазмы передано на производство иммуноглобулина.

"Важно отметить, что массовая вакцинопрофилактика против COVID-19 имеет особое значение для службы крови, поскольку данный комплекс мер обеспечивает не только выработку коллективного иммунитета, но и способствует дальнейшей заготовке уникального компонента крови (свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19), получившего широкое практическое применение не только при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но и при производстве специфического антиковидного иммуноглобулина", - подчеркнули в агентстве.

Издание "Коммерсантъ" сообщило ранее со ссылкой на медиков Санкт-Петербурга, Томской, Ульяновской областей, Крыма и других регионов, что России угрожает дефицит донорской крови. Утверждалось, что это связано с массовой прививочной кампанией.