МакSим опубликовала первый пост в Instagram после выхода из комы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Певица МакSим (Марина Максимова) надеется в ближайшее время вернуться домой после лечения в стационаре. Об этом она сообщила в понедельник на своей странице в Instagram .

"Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью", - написала она. В понедельник артистку переведут из реанимации в обычную палату.

МакSим призналась, что полтора месяца в медикаментозном сне прошли для нее, как два дня. "Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: "Два дня". Я не могла поверить, что прошло больше месяца", - отметила она.

Певица обратилась со словами благодарности к врачам и персоналу Городской клинической больницы №52, где проходит лечение. "Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня", - подчеркнула МакSим. Также артистка поблагодарила поклонников за поддержку.

Она сообщила, что на время восстановления легких после болезни не сможет выступать.

11 июня 38-летняя певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам на своей странице в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 3 августа менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила ТАСС, что Максим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. В тот же день ее сняли с аппарата ИВЛ.