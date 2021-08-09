Норильск и Красноярск получат 38 млрд рублей на экологические мероприятия

НОРИЛЬСК, 9 августа. /ТАСС/. Правительство выделит 23 млрд рублей Норильску и 15 млрд рублей Красноярску на экологические мероприятия, в частности на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 и улучшение качества воздуха, сообщил журналистам глава Минприроды России Александр Козлов.
"Регион уже сделал свои предложения, 38 млрд рублей власти края предлагают направить на мероприятия в городах Норильск и Красноярск, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе", - сказал он.
По словам Козлова, основная часть средств пойдет на завершение ликвидации последствий нефтеразлива на ТЭЦ-3 в Норильске, а также на снижение вредных выбросов в воздух и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
В пресс-службе Минприроды ТАСС уточнили, что 23 млрд будет направлено Норильску и 15 млрд - Красноярску.
29 мая 2020 года в результате разгерметизации емкости с дизельным топливом в городе Норильске на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошел разлив свыше 21 тыс. тонн топлива, которое затем попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная.