Норильск и Красноярск получат 38 млрд рублей на экологические мероприятия

НОРИЛЬСК, 9 августа. /ТАСС/. Правительство выделит 23 млрд рублей Норильску и 15 млрд рублей Красноярску на экологические мероприятия, в частности на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 и улучшение качества воздуха, сообщил журналистам глава Минприроды России Александр Козлов.

"Регион уже сделал свои предложения, 38 млрд рублей власти края предлагают направить на мероприятия в городах Норильск и Красноярск, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе", - сказал он.