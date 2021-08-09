Массовые мероприятия ко Дню шахтера в Кузбассе заменят локальными торжествами

КЕМЕРОВО, 9 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, приняли решение отказаться от массовых торжественных мероприятий в честь Дня шахтера. Это позволит не допустить распространения коронавирусной инфекции перед началом нового учебного года, сообщается в понедельник на официальном сайте областного правительства.

"Чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом, массовые мероприятия и приемы ко Дню шахтера в Кузбассе заменят на локальные торжества, которые в течение недели будут проходить на предприятиях и в муниципалитетах. Мероприятия пройдут с ограниченным числом приглашенных, на открытом воздухе. Сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию нужно и для того, чтобы 1 сентября все образовательные учреждения региона начали работу в очном формате", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

День шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, считается одним из самых масштабных праздников в регионе. По введенной в 2001 году традиции в Кузбассе ежегодно выбирают шахтерский город - областную столицу торжеств, куда направляются дополнительные средства на развитие и благоустройство территории. Участвуют в этом угольные компании, а также местный, областной и федеральный бюджеты. В сам праздник в городе проходят региональные торжественные приемы, концерты и массовые гуляния.

По данным регионального оперативного штаба на 9 августа, в Кемеровской области с начала пандемии зарегистрировано свыше 47,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 194 случая - за минувшие сутки. Выздоровели 44,9 тыс. человек, умерли 1 024 пациента. Остальные находятся под наблюдением медиков. Кузбасс занимает 26 место среди регионов РФ стране по темпам вакцинации, привито почти 58% подлежащего вакцинации населения.