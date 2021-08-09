Самым упоминаемым российским спортсменом на ОИ-2020 в "Одноклассниках" стал Евгений Рылов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пловец Евгений Рылов стал самым упоминаемым российским спортсменом в "Одноклассниках" во время летних Олимпийских игр в Токио, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС данные рейтинга самых обсуждаемых в соцсети российских чемпионов и призеров Игр в Токио.

"Самым упоминаемым российским спортсменом в ОК стал Евгений Рылов, завоевавший два золота в плавании на спине, а также серебро в эстафете 4 по 200 м вольным стилем", - говорится в исследовании.

На втором месте по обсуждаемости оказалась стрелок Виталина Бацарашкина, на третьем - синхронистка Светлана Ромашина. Кроме того, пользователи часто упоминали гимнаста Никиту Нагорного, гимнастку Дину Аверину, тхэквондиста Максима Храмцова, гимнастку Ангелину Мельникову, саблистку Софью Великую, гимнаста Дениса Аблязина, теннисиста Андрея Рублева.

Согласно рейтингу, самым обсуждаемым видом спорта на ОИ-2020 стала спортивная гимнастика. Также в топ-10 вошли художественная гимнастика, волейбол, фехтование, теннис, плавание, прыжки в воду, баскетбол, тхэквондо и синхронное плавание.

Рейтинг был составлен на основе анализа публикаций официальных групп российских СМИ, собранных в специальной ленте новостей в разделе "Олимпиада", а также заметок и комментариев пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта Олимпийских игр и до их завершения.

Об Олимпийских играх

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. На Играх было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22).