Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о пропуске в Мекку привитых "Спутником V"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) совместно с правительством России направило письма властям Садовской Аравии о признании российской вакцины "Спутник V" для допуска привитых ею паломников к святым местам, сообщил ТАСС в понедельник первый заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.

"Мы отправили запрос вместе с Советом по хаджу при правительстве РФ. И муфтий Равиль шейх Гайнутдин, председатель совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации отправил просьбу на имя министра хаджа и умры о том, чтобы как российские паломники, так и паломники из стран СНГ и некоторых арабских стран, имеющие на руках сертификат о вакцинации "Спутником-V", могли совершать малое паломничество - умру в Саудовскую Аравию", - сказал Аббясов.

Он напомнил, что российская вакцина "Спутник V" в настоящее время пользуется в странах СНГ, а также в некоторых арабских государствах, закупивших препарат. Ранее международный центр сертификации "Халяль" при ДУМ РФ признал эту вакцину халяльной, то есть не имеющей в своем составе запретных с точки зрения ислама компонентов.

"Уже с начала августа должны будут открыться границы [в Саудовской Аравии]. Но там главное условие, чтобы паломники были вакцинированы вакцинами, которые признает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Но пока, как видите, российскую вакцину еще ВОЗ, к сожалению, не признал, поэтому мы просим сделать для нашей страны исключение, так как "Спутник-V" показал свою эффективность как внутри нашей страны, так и за ее пределами", - пояснил Аббясов.

Он добавил, что власти Саудовской Аравии могут принять решение о признании "Спутника V" в любой момент, поэтому туристические компании в России уже записывают паломников, готовых отправился к святым местам в Мекке. В настоящее время число желающих отправится в умру - малое паломничество - достигает нескольких сотен человек. Он также напомнил, что хадж, ежегодно совершаемый во время праздника Курбан-Байрам, в Саудовской Аравии в этом году из-за закрытых границ был разрешен только для мусульман, находящихся внутри страны. По информации СМИ, в нем приняли участие более 60 тыс. паломников, и не было ни одного случая заражения коронавирусом, подчеркнул Аббясов, поэтому ситуацию в этой стране можно считать безопасной.

"Саудовская Аравия всегда принимает решение по мере необходимости, более того, это вопрос не политический, а, как мы знаем, религия вне политики, поэтому если они такое решение примут и подержат нас, конечно, мы будем благодарны, и сотни, а может быть и тысячи паломников не только из России, но и из мира в целом смогут выполнить малое паломничество", - пояснил собеседник агентства.

Умра в исламе - малое паломничество (хадж), связанное с посещением Мекки, однако не в месяц, предназначенный для хаджа (в период празднования Курбан-байрама).