Пловец Рылов стал самым упоминаемым российским призером Олимпиады в СМИ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пловец Евгений Рылов чаще других российских призеров Олимпийских игр в Токио упоминался в СМИ в течение соревнований. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", предоставленном ТАСС.

Рылов был упомянут 11,8 тыс. раз. 24-летний спортсмен в Токио стал двукратным олимпийским чемпионом - на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также в его активе серебро в мужской эстафете 4х200 м вольным стилем. Рылов стал первым российским пловцом, выигравшим золото Олимпиады, с 1996 года.

Второе место в рейтинге заняла Виталина Бацарашкина, принесшая сборной России две золотые и одну серебряную медаль в пулевой стрельбе (9,8). Третьей стала фехтовальщица София Позднякова, завоевавшая две золотые медали (9,7).

Также в рейтинг попали гимнаст Никита Нагорный (8,6), представительница художественной гимнастики Дина Аверина (8,4), теннисистка Елена Веснина (7,4), гимнастка Ангелина Мельникова (7,2), пловец Климент Колесников (6,4), теннисистка Анастасия Павлюченкова (6,3), гимнаст Денис Аблязин (6,0), синхронистка Светлана Ромашина (5,7), теннисист Карен Хачанов (5,4), фехтовальщица Инна Дериглазова (5,2), синхронистка Светлана Колесниченко (5,1), теннисист Андрей Рублев (5,0), гимнасты Давид Белявский (4,8) и Артур Далалоян (4,7), фехтовальщицы Софья Великая (4,6) и Лариса Коробейникова (4,5), стрелок Анастасия Галашина (4,4).

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).