В Кировской области за год отремонтируют 17 школ

КИРОВ, 9 августа. /ТАСС/. До сентября 2022 года по федеральной программе ремонта учебных заведений приведут в порядок 17 общеобразовательных школ в Кировской области. Здания будут оснащены новым оборудованием, современными лабораториями и кабинетами иностранных языков. Об этом сообщил в понедельник пресс-центр правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Васильева.

"В области около 70% школьных зданий нуждаются в капитальном ремонте - ситуацию нужно менять, и у нас появляются новые возможности для этого. В этом году по поручению президента Владимира Путина стартует масштабная программа по капитальному ремонту средних учебных учреждений, прежде всего она коснется сельских школ. На областном уровне мы заранее прорабатываем механизмы ее реализации на местах, чтобы сделать понятной и открытой для всех муниципалитетов. Первые 17 объектов, как ожидается, будут сдаваться уже к сентябрю 2022 года", - цитируют Васильева в пресс-центре.

Губернатор подчеркнул, что к выбору конкретных школьных зданий, где будет проводиться ремонт, а также к выбору видов работ будут привлечены родители учеников и учителя. По словам Васильева, такое решение было принято в ходе встречи с руководителями учебных заведений области.

"Кроме того, ремонт должен всегда быть частью системного обновления школы. После проведения ремонтных работ там должно появиться и новое оборудование, открыться современные лаборатории и кабинеты иностранных языков, заработать новые учебные курсы", - также сказал глава региона.

При этом Васильев отметил, что параллельно с капитальным ремонтом и техническим переоснащением школ необходимо запускать программы переподготовки педагогических кадров, а также решать проблему дефицита молодых специалистов, в том числе за счет предоставления служебного жилья. Эти проблемы необходимо решать совместно силами региона и федерального центра, добавил кировский губернатор.

Васильев также сообщил, что в ближайшие годы в регионе планируется строить не менее одной школы ежегодно, соглашения о строительстве шести школ уже подписаны, передает пресс-центр правительства Кировской области.