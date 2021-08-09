ВЦИОМ: около трети россиян планируют пройти дополнительное обучение в течение года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Почти треть опрошенных россиян (31%) хотят пройти какое-либо дополнительное обучение в течение ближайшего года. Еще 13% респондентов планируют это через два-три года, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте в понедельник.

"Почти треть соотечественников (31%) планируют научиться чему-то новому в течение ближайшего года, 13% назвали срок два-три года, отложили свое обучение на срок более трех лет 3% опрошенных, у половины граждан нет планов на обучение (51%)", - говорится в сообщении.

Более четверти россиян (28%) прошли какое-либо обучение за последний год. Чаще занимались дополнительным образованием респонденты с высшим и неполным высшим образованием (41%), активные пользователи интернета (36%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (40%). Не проходили какое-либо обучение 71% опрошенных, чаще те, кто не пользуется или эпизодически пользуется интернетом (97%), жители сел (83%) и граждане с неполным средним образованием (90%).

"Активные пользователи интернета (38%) в несколько раз чаще планируют обучение на ближайший год, чем те, кто пользуется им несколько раз в месяц (12%) или лишь эпизодически либо не пользуется совсем (10%)", - говорится в исследовании.

Также в ближайший год хотят пройти какое-либо обучение 48% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 39% жителей городов-миллионников и 20% сельских жителей. Не планируют, по данным опроса, 36% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 46% жителей городов-миллионников и 63% жителей сел. Треть граждан (34%) считают, что необходимо проходить обучение и осваивать новые навыки ежегодно, чтобы не отставать от жизни. 38% опрошенных отметили, что обучение и повышение квалификации нужно проходить раз в несколько лет, а 20% россиян заявили об отсутствии необходимости в дополнительном образовании при наличии хорошего базового.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 апреля. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.