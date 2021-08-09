В горах Сочи намерены установить систему космического контроля оползней

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Специальные датчики, которые будут контролировать оползневую активность в Сочи, намерены установить в горах Красной Поляны и на склонах Хостинского района курорта. Специалисты приступили к тестированию системы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Из-за особенностей рельефа и климата схождение оползней на территории Сочи нередкое явление, оползневые массы повреждают водоводы, дороги, затрудняют движение автомобилей.

"В начале августа исследователи Высшей школы экономики, московского Института водных проблем РАН и Субтропического научного центра РАН в городе Сочи приступили к первому этапу изучения оползневой активности курорта <…>. В течение года ученые будут вести учет данных и периодически калибровать датчики. Планируется, что в следующем году они будут установлены в Красной Поляне и на склонах Хостинского района курорта", - говорится в сообщении.

Это позволит дистанционно контролировать движение земной поверхности, что особенно актуально для Сочи. Первые датчики контроля движения оползней установлены на опытных участках Субтропического научного центра РАН, в течение года на них будут отрабатывать методики сбора и передачи данных через МКС на стационарные компьютеры в режиме онлайн. Уточняется, что передатчики системы отправляют данные на Международную космическую станцию, после чего их принимает закрепленная на российском сегменте специальная антенна.

"Система рассчитана на одновременный прием данных от нескольких сотен передатчиков", - добавили в администрации.