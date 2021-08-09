В Хабаровском крае в 2021 году выпустят учебные пособия по языкам ульчей и удэгейцев

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае издадут учебные пособия по изучению ульчского и удэгейского языка для детей. Об этом в Международный день коренных народов мира сообщила ТАСС начальник отдела сопровождения и реализации целевых программ образования Центра бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования Анна Мамонтова.

"В 2021 году в школы поступят картинный словарь ульчского языка для детей дошкольного и младшего школьного возраста, букварь по ульчскому языку для первого класса, учебное пособие по ульчскому языку для второго класса и учебное пособие по удэгейскому языку для третьего класса", - сказала Мамонтова. Пособия выпускают по краевой госпрограмме по развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в регионе.

В Хабаровском крае проживает восемь народов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, это нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены - всего почти 23 тыс. человек. На севере региона представители коренных народов занимаются преимущественно оленеводством и являются кочевыми, вдоль реки Амур - рыболовством, по побережью Японского моря - морским рыболовством, в горах Сихотэ-Алиня - охотой. Родной язык предметно изучается в 19 школах в поселениях по всему краю, его учат 937 детей, язык также изучают на факультативных и на внеурочных занятиях, около 500 детей охвачено занятиями по языку в детских садах. По словам Мамонтовой, больше всего детей учат нанайский язык.

"Нанайский язык сейчас наиболее обеспечен учебными пособиями, учебно-методическими комплектами, пособиями для учителей. Есть линейка учебников для 1-4 классов. Последние годы совсем не издаются учебные пособия по негидальскому языку, он фактически не изучается в настоящее время. Мало изучают удэгейский язык, это в том числе связано с тем, что недостаточно учебных пособий. Предметно удэгейский изучает всего один ребенок в национальном селе Гвасюги. Но там и в школе всего 29 детей, а учебное пособие есть только для 1-3 класса, в эту категорию попадает один ребенок, остальные изучают внеурочно", - сказала Мамонтова. Практически утерян в крае язык орочей, проблема сохранения языков стоит остро, добавила собеседница агентства, отметив, что важно уделять этому больше внимания.

За последние три года в Хабаровском крае издали 12 учебных пособий, букварей, литературных холанов в основном по нанайскому языку, а также по нивхскому, ульчскому, удэгейскому языкам. По словам Мамонтовой, в регионе 40 педагогов родного языка. Бывает, в профессию приходят и молодые специалисты, выучившиеся по целевому набору. "Но их очень мало. Может, по человеку в год, и они в основном не закрепляются", - добавила собеседница агентства.

Международный день коренных народов мира установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 23 декабря 1994 года, празднуется 9 августа.