Власти Иркутской области начали сокращать ковидный коечный фонд

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области в связи со снижением заболеваемости COVID-19 начали сокращать ковидный коечный фонд, который составлял порядка 7 тыс. мест, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

"Цифры, которые есть на сегодня, уже далеки от пиковых значений. На сегодня на госпитальном этапе находятся 4200 человек, 18 тыс. находятся на амбулаторном лечении. Пиковые показатели достигали 30 тыс. одновременно на амбулаторном этапе. Мы сократили количество коек только за эту неделю на 1,3 тыс. Мы сегодня находимся на показателе 5244 койки. При этом у нас 19% - свободный коечный фонд", - рассказал он во время прямого эфира в социальных сетях.

Сандаков сообщил, что в Иркутске некоторые городские медучреждения уже выведены из режима ковидных госпиталей, еще несколько готовятся вернуться к обычной работе.

Ранее пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что в регионе возобновляется проведение профосмотров и диспансеризаций. 5 августа на встрече с предпринимателями губернатор Кобзев отмечал, что в регионе по сравнению с июлем снизилась смертность от коронавируса. В июле в отдельные дни количество смертей превышало 40 в сутки, в августе этот показатель стал приближаться к 20.

По данным оперштаба на 9 августа, в Иркутской области подтверждено 89 408 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших за последние сутки составил 393 человека. В больницах находятся 4 216 пациентов. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 76 150 человек, умерли 4 066. Привиты 519 820 человек - это порядка 50% от числа тех, кому положены прививки. Оба этапа вакцинации прошли 430 393 жителя.