На Кубани к 2024 году планируют построить 10 пожарных депо

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Десять пожарных депо планируется построить в Краснодарском крае к 2024 года. Это позволит снизить время прибытия к местам возгорания пожарных расчетов, написал у себя в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Есть населенные пункты, где время прибытия превышает 20-минутный норматив. В этих территориях расположены школы, интернаты для престарелых людей и инвалидов, в том числе круглосуточного пребывания. Проблему необходимо начинать решать. До 2024 года в регионе построят 10 пожарных депо. Возможность финансирования в бюджете есть", - написал Кондратьев.

Сейчас подразделение включает в себя 21 отряд. Еще один появится весной 2022 года в Староминском районе. Он позволит быстрее реагировать на происшествия и ЧС в северной зоне края.