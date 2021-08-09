Путин рекомендовал губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от ковида

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса и достижение популяционного иммунитета в их регионах. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам <…> субъектов РФ взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов РФ, включая информирование населения по вопросам вакцинации; обеспечение вакцинами в требуемом объеме медицинских организаций (пунктов вакцинации); достижение охвата населения вакцинацией в объеме, необходимом для формирования популяционного иммунитета к данной инфекции на территории субъекта РФ", - говорится в одном из пунктов перечня поручений президента по итогам состоявшегося 21 июля совещания с членами правительства.

Также главам регионов рекомендовано организовать ежесуточный мониторинг хода вакцинации и предоставление этих данных в Минздрав.

Президент ожидает по этим вопросам доклад до 15 августа, далее - раз в месяц.

Помимо этого, Путин поручил своим полпредам в федеральных округах совместно с губернаторами обеспечить координацию деятельности федеральных и региональных органов власти "по своевременной доставке вакцин от производителей до медицинских организаций (пунктов вакцинации) <…> и организовать ежесуточный мониторинг такой доставки". Доклад по этому вопросу президент ждет до 10 августа, далее - раз в месяц.