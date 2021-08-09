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В Курской области восстановили после урагана кровлю пансионата для ветеранов войны

Всего отремонтировано около 300 кв. м кровли

КУРСК, 9 августа. /ТАСС/. Кровлю здания пансионата ветеранов войны и труда "Сосновый бор" в Курской области восстановили после разрушения из-за урагана, пришедшего в регион 2 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Завершены ремонтные работы на крыше пансионата "Сосновый бор". Восстановлено около 300 кв. м кровли. Крыша здания пострадала, когда на минувшей неделе на областной центр обрушился ураганный ветер", - говорится в сообщении.

2 августа в некоторых регионах Центрального федерального округа непогода, в том числе ураганный ветер и обильные осадки, привели к падению деревьев, локальному нарушению электроснабжения. В Курской области ветер повредил крыши здания пансионата ветеранов войны и труда "Сосновый бор" и нескольких жилых домов, повалил более 50 деревьев, стал причиной нарушения автомобильного и трамвайного движения.

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