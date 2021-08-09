В Дагестане ждут роста заявок на малый хадж в случае признания вакцины "Спутник V"

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Количество заявок на совершение малого хаджа (умры) в Дагестане, откуда в паломничество ежегодно отправляется до 40% российских мусульман, превышает показатели прошлого года и будет еще выше в случае признания Саудовской Аравией российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор хадж-компании "Марва-тур" (организатор хаджа в Дагестане) Булат Курбанов.

Ранее первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов сообщил ТАСС, что ДУМ РФ совместно с правительством России направили письма властям Садовской Аравии о признании российской вакцины "Спутник V" для допуска привитых ею паломников к святым местам. По его словам, количество желающих отправится в малое паломничество, которое продлится до окончания Рамадана в начале мая следующего года, достигает нескольких сотен человек.

"Желающих очень много, люди постоянно звонят, спрашивают, есть предварительные заявки, люди в ожидании. За прошлый год мы отправили около 5 тыс. человек, сейчас желающих направиться туда еще больше. Мы уверены, что в случае открытия будет очень большое количество заявок <…> Как только признают российскую вакцину и паломники смогут совершать паломничество, мы сразу начнем организовывать туда рейсы, как и было раньше. ", - сказал Курбанов.

По его словам, в случае признания российской вакцины, хадж-оператор готов организовать необходимое количество авиарейсов, чтобы удовлетворить растущую потребность в совершении паломничества. Речь идет в том числе о возобновлении регулярного авиарейса из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия), который был запущен совместно с авиакомпанией Utair в декабре 2019 года. "Пока он приостановлен из-за сложившейся ситуации. Как только она разрешится, рейс будет возобновлен", - добавил собеседник агентства.

Ранее генеральный консул РФ в Джидде Юсуп Абакаров, комментируя правила въезда и пребывания в стране паломников из-за рубежа после длившегося почти полтора года и вызванного пандемией перерыва, заявил в понедельник, что только привитые одобренными Саудовской Аравией вакцинами пока смогут совершать умру (малый хадж) к святым местам ислама в Мекке и Медине. С 9 августа королевство начало принимать заявки на умру, которую можно исполнять в течение всего года без привязки ко времени.

Ранее саудовские власти утвердили для использования четыре вакцины от коронавируса: препараты производства американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В воскресенье Минздрав страны уточнил, что препараты китайских компаний Sinopharm и Sinovac не были сертифицированы государством, однако привившиеся ими смогут получить на месте бустерные дозы одобренных вакцин.